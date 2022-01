Karm seis: korvpalli Euroliigas jäävad sel nädalal ära peaaegu kõik kohtumised

Suures ohus on ka Moskva CSKA ja Barcelona mäng. Barcelona teatas täna, et positiivse testi andsid Dante Exum ja Michael Caicedo. Viimaste päevade jooksul on karantiini pidanud minema ka peatreener Šarunas Jasikevicius ning mängijad Sergi Martinez, Brandon Davies ja Nicolas Laprovittola.