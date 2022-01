Kohtupingis istunud Tommi Mäkinen: pärast kiiruseületamist varises mu maailm kokku

Süüdistuse järgi suutis Mäkinen trahvisummat aga oluliselt vähendada. Ta rääkis võimudele, et teenib kuus 10 000 eurot. Mäkineni 2019. aasta tuludeklaratsioon näitab aga, et Mäkineni tulu igas kuus oli üle 62 000 euro.

"Politseiautos vormistati mulle trahv ja küsiti, kas minu Soomest pärit sissetulekud on muutunud," jätkas Mäkinen meenutamist. "Ütlesin, et jah, on muutunud. Mulle anti juhised, kuidas asjaga edasi minna. Palusin need paberile kirjutada, sest olin juhtunust šokis."