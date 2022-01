DELFI VIDEO | Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek hoiab karikavõistluste hõbemedalit siiamaani kotis: see tuletab meelde, mis juhtus

"Eks see karikafinaal natuke raputas. Mina hoian teise koha medalit kogu aeg kotis. Kui ma iga päev trenni lähen ja sealt asju võtan, siis see tuletab mulle meelde (mis karikafinaalis juhtus - toim.). Pärast karikafinaali on meie kõik mängud olnud Eesti liigas - ma arvan, et mehed on omad järeldused teinud ja võib-olla on sellest ka paremad mängud tulnud," rääkis Dorbek.