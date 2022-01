Vaktsiinivastane Novak Djokovic sai Austraalia lahtistel osalemiseks meditsiinilise eriloa

Austraalia lahtistel osalemiseks on vajalik koroonaviiruse vastu vaktsineerimine või meditsiiniline eriluba. Djokovic on seni silma paistnud vaktsiinivastasusega, kuid ta ei ole tunnistanud, et ta on vaktsineerimata. Samas tõdes ta nüüd avalikult, et ta sai turniiril osalemiseks meditsiinilise eriloa.

„Olen veetnud koos lähedastega kvaliteetaega ning nüüd lendan ma Austraaliasse. Sain meditsiinilise eriloa. Ootan juba 2022. aasta hooaega,” kirjutas Djokovic Twitteris.

Djokovic on Austraalia lahtised võitnud koguni üheksal korral ning sellega on ta meeste konkurentsis ka kindel rekordiomanik.

Inglismaa meedia kirjutab, et Austraaliasse on praeguseks jõudnud veel tennisiste, kes on saanud turniiril osalemiseks meditsiinilise eriloa.