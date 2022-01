Gareth Bale teenib Madridi Reali ulmelisi summasid. Foto: VINCENT WEST, Reuters/Scanpix

Walesi jalgpallitäht Gareth Bale on Hispaanias vastuoluline kuju. Bale on aidanud Madridi Realil võita neli meistrite liiga trofeed, kuid viimastel aastatel on ta enamasti meediapilti jõudnud rohkete vigastuste ja suure palganumbri tõttu.