Lumelauatreener: peale on kasvamas väga palju helge tulevikuga noori

„Eestis on hetkeseisuga minu teada 7 suusakeskust, millest enamikes on väga head treeningtingimused noorte peale kasvuks,“ rääkis Maasikmets. Ta nentis, et tipptasemel treenimiseks peaks minema ikkagi välismaale, sest Eestis suuri hüppeid ja rennisõitu teha ei saa. „Seetõttu oleme sunnitud hüppeid sõitmas käima peamiselt Soomes. Hooajavälisel ajal on meil tänu Spot of Tallinnale väga head treenimisvõimalused, kuna seal on võimalik harjutada hüppeid ka lumeta ajal.“

Noored lumelaudurid harjutavad hoolega

Maasikmets on noorte lumelauduritega sel hooajal käinud juba treeninglaagris Austrias ja mitmel korral Soomes. „Proovime kindlasti veel nii palju kui võimalik välilaagrites käia. Plaanis on minna veel Šveitsi juunioride MM-ile, Euroopa noore olümpiafestivalile ja Rookie Tour’ile Soome.“

Maasikmets tõdes, et hetkel pole Eesti lumelaua sportlaste seis parim, kuna tipptasemel MK-etappidel on võistlemas ainult Marten Kikas (22), kes ühtlasi jahib ka piletit Pekingi olümpiamängudele.

Kehvade talvede tõttu tekkis auk 20-25-aastaste sportlaste seas, kuid tänu alaliidu, spordiklubide ja tublide treenerite tööle on Eesti noorsportlastel lootust helgele tulevikule. „Hetkel tundub, et ala on väga hästi hakanud arenema taaskord ja noori on väga palju peale kasvamas.“

Maasikmets alustas lumelauatreeneri tööd kaheksa aastat tagasi Nõmme Lumeakadeemias.

„Kui ma selle tööga alustasin, siis lumelauatrenni kontseptsioon, nagu me täna seda tunneme, oli endiselt väga uus. Üksikud klubid olid just värskelt alustanud lumelauatrennide korraldamisega. Kui keegi oleks mulle öelnud 18-aastaselt, et minust saab lumelauatreener, siis ma poleks seda uskunud. Sellist asja nagu lumelauatrenn polnud lihtsalt olemas,“ rääkis Maasikmets.

Lapsed motiveerivad paremaks treeneriks saama