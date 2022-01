Tartu Ülikool võõrustab Kalev/Cramoga konkureerivat Kranosjarski Jenisseid

Kranosjarski klubi võtmemängija on 178 cm pikkune mängujuht Casper Ware, kes on VTB liigas visanud keskmiselt 18,7 punkti, andnud 3,1 korvisöötu ning kogunud efektiivsusnäitajaks keskmiselt 16,9. ENBL liigas tegi ta kaasa kohtumises Brno vastu ning kogus seal 26 mänguminutiga 21 punkti ja andis kaks korvisöötu.

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Nikolajs Mazursi sõnul on tugeva võistkonnaga mängimine hea väljakutse. „Meie jaoks on VTB liiga meeskonnaga mängimine kahtlemata hea kogemus. Tugevate vastastega mängud on väljakutse ja näitavad, mis seisus meeskond on. Jenissei on väga atleetlik võistkond, mis toetub viiele päris heal tasemel ameeriklasele. Nad kontrollivad lauavõitlust ja viimases VTB liiga mängus CSKAga said peaaegu sama palju lauapalle. Meie jaoks tuleb kindlasti huvitav ja kasulik mäng kogu hooaega arvestades,“ sõnas Mazurs.