Kas ralli MM-sari saab uue maailmameistri? DirtFish: ka Tänaku MM-tiitel mõjuks justkui esmakordse triumfina

Alates 2004. aastast on autoralli MM-sarjas olnud ainult kolm maailmameistrit. Prantslased Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier on kahepeale võitnud 17 MM-tiitlit. Neist esimese arvel on 9 ja teisel 8. Lisaks nimetatud meestele on seejärel maailmameistriks tulnud ka Ott Tänak, kes triumfeeris 2019. aastal.