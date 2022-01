Raido Ränkel võib Pekingi olümpiaks taas ala vahetada

Murdmaasuusatamise koondise peatreener Jaanus Teppan ütleb aga, et ajaloolisele kogemusele tuginedes on lootust kohti pigem juurde saada. Praegu tundubki Eesti teateneliku olümpiale pääsemine meeste murdmaasuusatamises isegi tõenäolisem kui meeste laskesuusatamises, kirjutab ERR Sport .

„Ma küll loodaks sinna (Pekingisse) laskesuusatajana saada, aga ütleme nii, et meil on päris keeruliseks see olukord seal läinud. Peame meestega kõva tööd tegema, et üldse laskesuusatajatena neli meest olümpiale saaks. Aga ma võtaks selle pakkumise Jaanuselt vastu küll," sõnas Ränkel, kes on murdmaasuusatajana käinud 2014. aasta Sotši ja 2018. aasta Pyeongchangi talimängudel.