Kas Vankerist ilma jäänud Selver jätkab hooaja lõpuni 17-aastase sidemängijaga?

Kõik juhtus väga kiiresti, lõplikult sai 23-aastase Renet Vankri üleminek Tallinna Selverist Meistrite liigas pallivasse Maaseiki selgeks mõned päevad tagasi. Eesti võrkpall tervikuna kahtlemata võitis. Juba pikemat aega on räägitud, et keegi peab koondises 42-aastase Kert Toobali rolli üle võtma, paraku kodusel EM-il jäi edu peale vigastuste suuresti ka just kogenud Toobali puudumise taha.

Nüüd avaneb Vankril kuldne võimalus teha järgmine samm. Kuna Maaseiki iraanlasest põhisidemängija Javad Karimi langes vigastuse tõttu rivist välja, vajati 20-aastase Liam McCluskey kõrvale kiirelt teist mängujuhti. „Eks elu näita, aga usun, et kõik trumbid on Reneti käes,” pakub Selveri klubi juht Lauri Kasper, et Vankrist saab Maaseikis platsimees, mitte pingipoiss.

Kui Meistrite liiga alagrupist edasipääsu loota ei ole (Moskva Dinamole ja Ankara Ziraat Bankasıle on kaotatud 0 : 3, veel on grupis Varssavi Projekt), siis Belgia liigas hoitakse teist kohta ja seal sihitakse kõrgele. Uude meeskonda sulandumist peaks lihtsustama ees ootav koondisekaaslane Henri Treial, Maaseiki treener on Soome koondistki lootsiv britt Joel Banks.

Selverile oli võtmemängijast ilmajäämine kahtlemata suur löök. Mis edasi saab?