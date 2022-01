VIDEO | Kläbo võttis soomlase ees võidu ja läheb lõputõusule vastu kindla liidrina

Legendaarse lõputõusuga kulmineeruva viimase etapi eel on Kläbo edu Bolšunovi ees täpselt kaks minutit. Kolmandana asub liidrit jäitama Niskanen (+2.49) ja neljandana Erik Valnes (+3.04).

Naiste 10 km ühisstardist klassikasõidu võitis venelanna Natalja Neprjajeva. Üldarvestuses on ta edu rootslanna Ebba Anderssoni ees minut ja 12 sekundit, kolmas ja neljas on soomlannad Kerttu Niskanen (+1.19), ja Krista Pärmäkoski (+1.21).