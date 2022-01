Maltsev ja Aigro pääsesid nelja hüppemäe turneel taas põhivõistlusele

Aigro sõnul ta täna mäel midagi erilist ei teinud: "Olen turnee ajal enda hoovõtu kallal tõsist vaeva näinud, kuna see on muutunud päris palju ja see on minu üks suurimaid faktoreid mäel. Peale Garmischi-Partenkircheni etappi töötasin treeneriga läbi erinevaid asendeid, millega suvel kõik head hüpped ka tulid."