Populaarne Piiroja karikasari on jälle tagasi

Piiroja karikas on üks mitmest kohalikust autospordisarjast, milliseid toimub mitmel pool Eestis. Võistlussarja kodurajaks on Piiroja autospordikompleks Põltsamaa lähistel.

Sarja noorimad osalejad võistlevad klassis Tulevik. "See klass on 8-12aastastele väga hea võimalus autospordis oma esimeste sammude astumiseks. Lapsed sõidavad koos täiskasvanust juhendajaga."

Kask tuletab osalejatele meelde, et talvistel etappidel on lubatud kasutada ainult Continental Ice Contact 2 ja Continental Ice Contact 3 rehve. "See võrdsuse huvides kehtestatud reegel on kehtinud tegelikult juba mitu aastat ja on ka juhendis kirjas, kuid vajab meeldetuletamist."