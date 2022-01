Oluline ja oodatud üleminek. Eesti koondise sidemängija sõlmis lepingu Meistrite liiga meeskonnaga

Tallinna Selver teatas sotsiaalmeedias, et nende põhisidemängija on vahetanud koduklubi.

"Meie pikaaegne sidemängija ning meeskonna "dirigent" Renet Vanker teeb oma sportlaskarjääris suure hüppe ning liigub mängima CEV Champions League Volley liigas Volleybalclub GREENYARD Maaseik meeskonnas. Reneti panus meie klubi edusse on keeruline sõnadesse panna! Pärast tema liitumist Selver Tallinn VK meeskonnaga hooajal 2017/2018, olles tol hetkel 17-aastane, on ta end nelja hooajaga mänginud selgelt meeskonna esisidemängijaks. Lisaks tõestas Renet end koondise silmis ning sai mänguaega ja kogemust tänavusel kodusel EM Finaalturniiril. Kogu klubi teeb Reneti ees sügava kummarduse ning tänab teda panustatud energia eest! Soovime sulle suuri kordaminekuid ning tea, et meie hoiame su tegemistel silma peal. Ja õnneks saame seda teha juba nädala pärast 11.01.2022, kui Reneti uus koduklubi läheb vastamisi Projekt Warszawa meeskonnaga!"