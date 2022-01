Lionel Messi positiivne koroonaproov tõi populaarsele DJ-le häda kaela: mind kutsutakse mõrvariks

Jalgpalliportaal Goal.com kirjutab, et Messi käis pühade ajal kodumaal Argentinas pidutsemas ning puhkamas. Ühele peole oli jalgpallitäht esinema kutsunud just DJ Fer Palacio.

Muusik avaldas aga sotsiaalmeedias, et pärast Messi positiivse koroonaproovi ilmsiks tulekut on hakatud just teda kaasmaalase nakatamises süüdistama. "Olen Twitteris trend, sest Messi nakatus koroonasse. Inimesed seostavad seda minuga, nad räägivad, et mina nakatasin teda," kurtis muusik Instagrami vahendusel 1,1 miljonile jälgijale.