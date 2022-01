Thierry Neuville'i ennustus uueks hooajaks: kui Ogier'd pole, on Evans, Tänak või keegi teine

Belglase sõnul ootab seoses hübriidtehnoloogia kasutusele võtmisega rallisõitjaid ees üks kõigi aegade raskemaid hooaegu üldse. "Minul ja tiimil on eesmärk ikka sama: võit," rääkis Neuville DirtFishile. "Olen veendunud, et see aasta tuleb üks kõige raskemaid, mis meil üldse olnud on. Nii palju uusi asju tuleb, lisaks veel tavalised raskused erinevate tingimuste näol, millega sõitjad rallidel silmitsi seisavad."

Belglasega nõustus Toyotasse naasnud Lappi. "Isegi, kui üks meister on eemal, on veel palju näljaseid sõitjaid, kes hakkavad tiitli nimel konkureerima," rääkis soomlane. "Me kõik teame, kes need on. Võib-olla segab üks sõitja taas kaarte segama. Sellest tuleb huvitav aasta."