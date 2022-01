KUULA | Freestyle suusatamises võivad ka kohtunikud „freestyle'i“ panna. Kelly Sildaru Pekingi olümpial

Kõigepealt räägime külalisest endast. Endine spordimees, suusahüpete ja kahevõistluse taustaga. Eesti juunioride koondisega käinud mitmetel tiitlivõistlustel. Juba 11-aastaselt läks Priidik Vesi üksinda aastaks ajaks Soome suusaspordiga süvendatult tegelema ja tänaseks päevaks on ta väga tugevalt Soomega kokku kasvanud. Tõeline Soome-poika, nagu ta ise ütleb. Vastutab juba aastaid erinevates mäekeskustes freestyle parkide kaasajastamise ja toimimise eest. Päris tihti on nendes paikades käinud harjutamas ka Kelly Sildaru ja Henry Sildaru, rääkimata Soome tippudest. Teadmisi on kogunenud palju.