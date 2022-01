Nico Rosberg F1 hooaja skandaalsest lõpust: see oli mullegi uskumatult valus

"Tiim oli kuni viimase kolme ringini 99% kindel, et nad võidavad MM-tiitli. Kaotada pärast sellist lahingut, kus neil polnud midagi teha, sest (Hamiltonil) olid 50 ringi vanad rehvid all... uskumatu valu," tõdes sakslane. "Sellest on kahju, et see lõppes sellisel viisil pärast FIA veidi kummalist otsust."