Maailmameister kritiseeris Tour de Skil skandaali põhjustanud ja tuuri pooleli jätnud Rootsi suusaässa: täielik sh*tshow!

Naiste sprindi ühes veerandfinaalis vahetas Karlsson ühel hetkel ootamatult suusarada, põhjustades ameeriklanna Jessie Digginsi kukkumise. Diggins pidi sõidus leppima kindla viimase kohaga.

Kohtunikud näitasid Karlssonile kollast kaarti, mis oli rootslannale tänavusel hooajal juba teine. Nii määrati talle Tour de Ski üldarvestuses kolmeminutiline ajakaristus. Karlsson teatas laupäeval veidi hiljem Rootsi meediale, et jätab suusatuuri pooleli.

"Tee läks liiga kitsaks, mul polnud kuskile minna. Panin end halba olukorda ning rikkusin Digginsi sõidu," võttis Karlsson Expresseni vahendusel süü omaks.

Diggins avaldas, et ta suhtles hiljem Karlssoniga ning konkurendi peale ta vihane pole. "Selliseid asju juhtub vahel," sõnas ta USA suusaliidu kodulehe vahendusel. "Mingit draamat pole. Sellest on muidugi kahju, sest see mõjutab tõsiselt minu Tour de Ski tulemust. Lisaks olid mul imelised suusad all."

Hoopis kriitilisem oli aga endine Kanada tippsuusataja, 2011. aastal paarissprindis maailmameistriks tulnud Devon Kershaw. "See oli Frida poolt täielik sh*tshow nii eile, täna kui ka kogu nädalavahetuse jooksul," sõnas ta saates "The Devon Kershaw Show". "Tundub, et ta ei saanud aru, kui pikad tema suusad on. See oli skandaalne manööver."

"Iga kord, kui Karlsson stardib, annab ta endast kõik. Ta võitles suurepäraselt, aga kahju, et see nii lõppes," jätkas kanadalane, lisades: "Karlsson ei tee enam selliseid vigu, kui ta saab 28-aastaseks. Praegu on ta noor ja väheste kogemustega. Ta rikkus aga Digginsi päeva ära."