Uhiuued vormel 1 autod peaksid tagumise otsa võistkonnad häbist päästma

2021. aastal oli vormel 1 sari tänu Max Verstappeni ja Lewis Hamiltoni tiitliheitlusele ülimalt põnev. Ent väikeseks tõrvatilgaks oli asjaolu, et isegi keskmikel oli kahele ässale võimatu vastu saada.

Tombazise sõnul oli mullu kiireima ja aeglaseima auto vahe ühel ringil umbes kolm sekundit.

"Loodame, et 2022. aasta lõpuks on see vahe kaks korda väiksem ehk umbes 1,5 sekundit," rääkis Tombazis väljaandele Motorsport Week.

"On tähtis, et saavutaksime kaks eesmärki, mille oleme seadnud. Esiteks peaks sõitjaterivi rohkem koos olema ja teiseks peaks olema lihtsam eesoleva auto taga sõita," lisas ta.

Tombazise sõnul võivad hooaja alguses vahed isegi senisest suuremad olla, aga viimasteks etappideks peaks kõik võistkonnad uute reeglitega kohanenud olema.

2022. aastal tulevad rajale täiesti uute tehniliste nõuetega vormelid. Aerodünaamikat on oluliselt muudetud ja silmatorkav erinevus on ka velgede suuruses - need kasvavad 13 tollilt 18-le.

Esimest korda pärast 1980. aastaid hakkab vormel 1 autode aerodünaamikas kõige olulisem roll olema põhjal. Kerel asuvate tiibade ehitust on aga oluliselt lihtsustatud ja osad elemendid kaovad sootuks.

See peaks tähendama, et autod tekitavad senisest vähem õhuvooge ja konkurendi sabas sõites on downforce'i ehk autot vastu asfalti suruva jõu kadu väiksem.