Koroonaviirusega suures hädas olevat Euroliigat ähvardab mitme nädala pikkune mängupaus

Eile teatas valitsev meister Istanbuli Anadolu Efes, et positiivse proovi on andnud seitse mängijat. Sarnases olukorras on ka Efesi kevadine finaalivastane Barcelona, kus viimase nädala jooksul on nakatunud viis pallurit ja lisaks peatreener Šarunas Jasikevicius.