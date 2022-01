Nädal tagasi viis Pedriks Pärnus Eesti rekordi ja maailma hooaja tipptulemuse 7,66 sekundini. Täna sai ta eeljooksus ajaks 7,71 ja finaalis oli veidi aeglasem.

„Natuke unine oli täna see olemine, hommikul juba oli raske,” kommenteeris Andrei Nazarovi käe all harjutav Pedriks. „Kui Pärnus oli esimene osa hea, siis seekord lõpp. Nüüd oleks vaja see kokku panna, et saaks selle õige jooksu. Aga arvan, et käib kah, ikkagi eeljooksus elu teine aeg. On samm edasi astutud ja stabiilsus käes.”

Enne võistlust sõlmisid Pedriks ja mitmevõistleja Janek Õiglane kihlveo.