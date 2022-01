Rahu, härra Rahumägi! Tennist ülendades pole vaja vehklemist alandada

„See, et Kontaveitist ei saanud aasta naissportlast, on väga mannetu lugu. Inimene lõhub rekordeid aasta läbi, iga nädal. Kogu maailm istub televiisorite ees ja elab kaasa, aga „võidab” vehkleja. Pisike provints ei tunne oma maailma kangelasi,” pahandas ettevõtja ja Eesti karate föderatsiooni president Rahumägi Twitteris.

Debatt on alati tervitatav. Kui aga valik tehtud, siis järgmisel päeval võitjat nii sapiselt „tervitada”, oma arvamust argumente esitamata tõeks kuulutada – see on näotu. Saab ju tennise suurusest rääkida ka nii, et samal ajal ei jäeta vehklemisest muljet kui suvalisest nurgatagusest pusimisest. Äkki mõni inimene oli teleri ees ka siis, kui Lehis ja teised epeenaised tulid olümpiavõitjaks?