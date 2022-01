Eesti kõigi aegade teise tulemuse püstitanud tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor lõpetas sportlaskarjääri

"Üldjuhul, kui sportlane karjääri lõpetab, siis on see kahest asjast tingitud: kas saab motivatsioon otsa või oled lihtsalt liiga katki. Aga katki ei minda ühe päeva või minutiga, see nõuab pikemat aega ja kui ollagi pikemat aega katki, siis see mõjub ka üleüldisele töönaudingule ja motivatsioonile," rääkis 31-aastane Jagor intervjuus ERR-ile .

"Minu puhul võib-olla see protsess oligi mitte küll kiiresti liikuv, aga umbes kolm aastat ühtlast rada minekut. Lõpp on alati särtsakas ja minu puhul oli ka see umbes sekundiline valgustus, kus ma sain aru, et nüüd on kõik," lisas ta.