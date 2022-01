Latvala kirus reeglimuudatust: tunnistan ausalt, et see on tüütu

"Pean ausalt tunnistama, et see on tüütu. Teisest küljest ma saan sellest aru, sest eesmärk on liiklust vähendada, et katsetel oleks vähem autosid ja inimesi. Teisalt on palju rallisid, kus võistlejaid on üsna vähe, nii et sellist probleemi polegi," arutles endine ralliäss.