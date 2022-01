Kontaveiti juhendaja rääkis tennisetreenerite palganumbritest: kõige huvitavamad on boonused

"Me ei saa seda infot avaldada. Tuuril on erinevad palgad. Aga kui treener saab 1000 dollarit nädalas, ei ole see minu arvates tõsiseltvõetav summa. Kuid mõned mängijad maksavad üüratuid summasid – iga nädal 7000–8000 dollarit," rääkis Tursunov vedomostisport.ru-le.