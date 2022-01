Skandaalne rattakuulsus sattus terviserikkega haiglasse: petsin jälle surma ära

Sakslane tunnistab, et on viimasel ajal suutnud karske olla. "Spekulatsioonide ümberlükkamiseks ütlen, et mind kontrolliti haiglasse sattumise järel narkootikumide suhtes. Need tulemused olid loomulikult negatiivsed," lisas Ullrich.

Ullrich on üles tunnistanud, et tarvitas karjääri jooksul veredopingut, kuid seda tegid tema sõnul enamus profiratturitest. "Peaaegu kõik kasutasid sel ajal sooritust parandavaid aineid. Ma ei võtnud midagi sellist, mida teised ei kasutanud. Petmine oleks see, kui ma saanuks teiste ees eelise. Mina tahtsin lihtsalt, et mul oleks konkurentidega võrdsed võimalused," on sakslane öelnud.