KUULA | Profiratturi abikaasa roll. Milleks tuleb vaimselt valmis olla ja kui hirmsad vaatepildid võivad avaneda?

Väga üldiselt võttes räägime kõigest, millega profijalgratturi abikaasa kokku puutuma peab. Oi, neid ameteid ja toimetamisi on palju-palju. Hunt Kriimsilm oma üheksa ametiga on profijalgratturi abikaasa kõrval poisike.

Teisest küljest, eks huvitav ja kaasakiskuv ole ka. Vastasel juhul sammunuks juba ammu eri radu pidi.

Kuidas see eluke siis veereb?

- Mees on suurema osa aastast lennus. Laagrid, võistlused. Või kui isegi on kodus, siis tahab, et naine tuleks autoga trenni kaasa ja aitaks lõike teha...

- Kas profiratturite naised elavad lootuses, et kui ükskord see kodust ära olek läbi saab, vot siis jääb mehel aega ainult mulle ja perele...

- Tavaelu pidev korraldamine. Mis saab enda hobidest ja milleks üldse aega jääb? Kas see, et Hanna on tegelenud rattaspordiga aitabki suhet koos hoida...

- Kuidas tiimid suhtuvad kui ratturi abikaasa võistlustele või laagritesse alatasa visiite teeb? Ühest küljest ju tore, aga teisalt...

- Kas profiratturi elus on midagi sellist, millega abikaasal on jube keeruline harjuda? Mida iganes see poleks. Toitumise eripärad, päevaplaanid, erisoovid... On Hanna suutnud Reinu veidratest harjumustest midagi välja juurida?

Ja loomulikult seni rääkimata lood. Mida hirmsat juhtus Korsikal? Mis hetkest jagab dopinguküttidele Reinu kohta infot Hanna? Kas alanud aasta toob Taaramäede peres üllatava elumuutuse?

Vestlust veab Ivar Jurtšenko. Head kuulamist!

