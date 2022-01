VIDEOBLOGI | Kelly Sildaru sai Austrias pähe vinge kuldse krooni, lisaks tegi ta olulise muudatuse

Sildaru teenis Austria võistlusel kindla esikoha ning saavutas sellega karjääri neljanda esikoha MK-sarjas. Stubai jõuproovi võitjatele pandi võistluse järel pähe ka vinged kuldsed kroonid.

Vaata juba videost, kuidas Sildaru hooaja avavõistlusel esikohani jõudis.

Lisaks on seekordses vlogis asjad varasemast veidike teisiti ehk eestlanna teeb nüüdsest vlogisid inglise keeles. „Sellest vlogist alates on mu videod inglise keeles, millel on olemas eesti keelsed subtiitrid. Need tuleb lihtsalt Youtube'is vlogi alt ise sisse lülitada,” kirjutas Sildaru seekordse vlogi tutvustuseks.