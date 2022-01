Hokilegend kritiseeris noorte venelaste skandaalset käitumist: reeglid on kõigile ühesugused

"Reeglid on kõigile ühesugused. Pole tähtis, kes sa oled. Eriti nii raskel ajal on distsipliin oluline. Karme reegleid peavad järgima kõik. Väga kurb, et meeskonna juhtkonnal ei õnnestunud poistele selgeks teha, et nad esindavad oma riigi au. See on kurb uusaasta lugu," ütles Fetissov, vahendab Gazeta.ru.