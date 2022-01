VIDEO | Hull mees! DeMar DeRozan tabas teist mängu järjest lõpusekundi võidukolmese!

"Ma ei tea, kas ma näen und, aga see on nüüd reaalsus," sõnas õnnelik DeRozan pärast Wizardsi alistamist 120:119. "Teil võib olla mänge, kus te eksite, kuid olete iga kord valmis uuesti ette astuma, kui selleks hetkeks vajadus tekib. See on kõik, mida saate teha. Ja kui see juhtub, siis see juhtub."