Dakari rallil osaleja sai autoplahvatuses vigastada. Korraldajad väljastasid turvahoiatuse

Autoplahvatusest Hotel Donatello ees 30. detsembri hommikul teavitas Dakari ralli avalikkust juba sama päeva õhtul kell 22.51. Lakoonilises teates öeldi, et vigastada sai üks sõitja, keda tohterdati Jeddahi haiglas. Äkitselt olla tema auto lihtsalt seisma jäänud ja põlema süttinud.

Rohkem informatsiooni oli juba korraldajate tänases pressiteates, milles öeldi, et intsidendi hetkel viibis autos kuus inimest ning viis ülejäänut viga ei saanud.

"Ainult autojuht sai tõsiseid jalagvigastusi ning pidi minema operatsioonile. Tema seisund paraneb ning tema saatmine Prantsusmaale on ettevalmistamisel. Tema autot tabas äkiline plahvatus, mille päritolu on hetkel teadmata," seisis teates.

Korraldajad on otsustanud tõhustada oma turvameetmeid nii hotellides kui ka laagrites ning palunud rallil osalejatel olla valvsad.

Intervjuus Prantsuse televisioonile kinnitas ralli korraldaja, et viga saanud sõitja oli Philippe Boutron (61), Prantsusmaa esiliiga jalgpalliklubi US Orleans omanik, kes oli rallile registreeritud bagide klassis tiimi Team Sodicars alt. See pidi olema tema üheksas Dakari ralli. Mullu lõpetas ta oma klassis 33. kohal.