Ungari tippujuja šokeeriv paljastus: mu isa ahistas mind seksuaalselt vahetpidamata 2016. aastani

25-aastane Szilagyi teatas, et tema isa Zoltan väärkohtles teda "pidevalt ja ootamatult" alates lapsest saadik kuni 2016. aastani.

"Mind on väärkoheldud. Pärast 25 aastat olen ma valmis välja ütlema raskemaid sõnu, mis mul kunagi on tulnud lausuda," kirjutas Szilagyi.

"Pärast nii suurt valu ja kannatamist tõusen ma püsti ning kuigi ma tean, et see on äärmiselt lõhestav teema, räägin ma sellest ikkagi, sest see on vajalik."

"Nimelt tegi seda mees, kelle poolt olen saanud suurimat armastust ja tunnustust. Mu isa. Füüsiliselt. Spirituaalselt. Seksuaalselt. Alates sellest ajast, kui ma olin laps. Pidevalt ja ootamatult, kui tal oli lihtsalt tuju nautida oma võimu minu üle."

54-aastane Zoltan Szilagyi on samuti endine ujuja, kes on osalenud 1988., 1992. ja 2000. aasta olümpial.

Liliana lisas, et Zoltan väärkohtles ka tema ema ning et pärast 2016. aasta Euroopa meistrivõistlusi katkestas ta isaga kõiksugu sidemed.

"Tema armastuse ja tunnustuse pärast olin ma aastaid valmis tegema kõike, kuniks ma mõistsin, et olin elanud täielikus illusioonis. Mullis, mida pidasin täiesti loomulikuks. Milles tundus normaalne, et mu isa võiks mu ema peksta poolteadvusetuks, kui talle ei meeldinud, mis ta ütles või tegi. Ta tegi seda isegi siis, kui ta rasedana mind ootas," kirjutas Liliana.



Zoltan, kes on veel Liliana noorima õe Gerda Szilagyi, Ungari parima seliliujuja treener vastas süüdistustele neljapäeval, saates kohalikule meediale laiali avaliku kirja, milles ütleb, et "ei suuda end nende väidete vastu kaitsta, kuna pole võimalik tõestada, et ta pole Lilianat, tema ema ega õde kunai löönud või ahistanud". Küll aga kavatseb ta Liliana vastu oma nime puhtaks pesemise nimel alustada kohtuteed.

Ungari ujumisliidu president Sandor Wladar teatas, et alaliidu distsiplinaarkomisjon ja lastekaitse komisjon alustavad Liliana väidete kohest uurimist.

Lilian Szilagyi suurimaks saavutuseks on 2016. aasta Londoni pika raja EM-i 200 meetri liblikujumise hõbemedal. 2014. aastal tuli ta Nanjingis noorte olümpiavõitjaks 100 ja 200 meetri liblikujumises. Juunioride MM-ilt on tal samadel distantsidelt kaks hõbedat, juunioride EM-il on naine võitnud ühe kulla ja kaks hõbedat.