Australian Open peetakse üle 24 aasta ilma õdede Williamsiteta

See tähendab, et esimest korda peale 1997. aastat ei näe aasta esimesel suure slämmi turniiril kumbagi õdedest Williamsitest, sest juba varem oli vigastuse tõttu loobumisest teatanud ka Serena Williams.

Venus Williams on Australian Openil jõudnud kaks korda finaali - 2003. ja 2017. aastal - ning mõlemal korral viimases mängus just oma nooremalt õelt kaotuse saanud. Serena on võitnud Australian Openi seitsmel korral.