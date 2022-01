Eesti üks andekamaid võidusõitjaid pani mitmekülgsele hooajale punkti Tais

„See on väga oluline, et Tai leidis need võimalused. Aasias tervikuna on uksed üsna kinni ja see, et midagi üldse toimus, oli minu jaoks juba suur asi. Pärast pikka võistluspausi tekivad ikka omad kahtlused, aga see hooaeg näitas, et hoog on endiselt hea ja mu tunnetus pole kuhugi ära kadunud. Ka tiim oli minuga rahul ja õhkkond oli väga positiivne. Praeguse seisuga on lootust järgmisel aastal uuesti tiitlijahile minna,” tõdes Martin Rump.