Cristiano Ronaldo kuju tekitas taas skandaali. Seekord polnud põhjus inetus välimuses

"Olen väga pettunud, et Ronaldo kuju siin püsti pandi. Peaksime õppima uhkust tundma kohalike jalgpallilegendide üle, nagu näiteks Samir Naik või Bruno Coutinho," ütles üks kohalik elanik.

"Portugali jalgpalluri kuju avamine on pühaduse teotamine, eriti 2021. aastal (Goa tähistab tänavu Portugali võimu alt vabanemise 60. aastapäeva - A.K.). Mõistame selle hukka. Paljud Goa vabaduse eest võitlejad on solvatud," lisas kohalik aktivist Guru Shirodkar.

Portugali jalgpallikoondis on Goa osariigis siiski endiselt väga populaarne, kusjuures Goas ületab huvi jalgpalli vastu isegi India meelisala kriketit.

Cristiano Ronaldost inspireeritud kuju on ka varem tähelepanu äratanud. 2017. aastal avati Madeira saare lennujaamas Ronaldo büst, mida peeti nii koledaks, et see tuli välja vahetada.