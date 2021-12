VIDEO | Kas aegluse ja kohmakuse pärast kritiseeritud uued ralliautod jätavad senised sõidukid hoopis kaugele maha?

Küll on Rally1 autode testidest avaldatud videomaterjali põhjal selgeks saanud, et teokiirusel uued ralliautod ei liigu.

Võrreldes eelmise põlvkonna WRC-autodega on uued sõidukid hübriidajami tõttu sadakond kilo raskemad. Lisaks on lihtsustatud aerodünaamikat, puudub keskdiferentsiaal ja roolil asuvate käiguvahetuslabade asemel on kang.

„Kui on kilomeetrine sirge, siis selle lõpus on uus auto tänu võimsamale kiirendusele selgelt ees. Kurvides teeb vana auto kaotuse tasa ja väga kurvilisel teel on see kiirem,” lausus Fowler.