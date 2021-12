Naise beebipilli võtnud jalgpallur: üks tablett muutis kogu minu elu

Ka Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) distsiplinaarkomisjon leidis uurimise järel, et Onana ei kavatsenud tahtlikult spordipettusega tegeleda. Samas leidis komisjon, et sportlane peab alati tegema kindlaks, et ükski keelatud aine tema kehasse ei satuks ning seetõttu määrati talle 12-kuuline võistluskeeld.

Ta meenutas, kuidas Ajaxi arst helistas talle ja teatas, et ta andis 30. oktoobril 2020 positiivse dopinguproovi. Väravavaht ei uskunud seda ja arvas, et see on nali.