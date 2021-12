Latvala hübriidautode testimisest: praegune üleminekuperiood on kõige hullem

Testimistel on avarii teinud nii Toyota kui Hyundai sõitjad. Kõige karmima ehmatuse elas üle Thierry Neuville, kes lendas teelt väljasõidu järel masinaga 30 meetri sügavusse jõeorgu.

"Sõitjad leiavad, et uute autodega on veidi raskem sõita ja ilmselt seetõttu on neid [avariisid] igas meeskonnas paar tükki olnud. Puudub aerodünaamika, millele toetuda ja keerulisem on pöörata. Uuel autol on ka paindlikkust vähem, mis avaldab mõju pidurdamisele," sõnas Latvala Rallit.fi-le.

"Küll aga olen ma kindel, et kui nad autodega harjuvad ja kohanevad, siis neil ununeb vanade WRC autode tunnetus. See üleminekuperiood on kõige hullem, kuna neil on selle aasta autodest veel värske mälestus," lisas soomlane.

Latvala usub, et olukord on uue hooaja eel ülimalt põnev, sest alles jaanuari lõpus Monte Carlos selgub, mis seisus keegi on.

"Teisest küljest on see väga huvitav olukord, sest pole täpselt teada, mis tasemel me oleme. Sõitjate kommentaarid on olnud sellised, et neile meeldib, kui autol jõudu on, ja see on selle juures suurepärane. Tervikuna on meie auto hakanud suhteliselt hästi tööle," ütleb Latvala. "Muidugi on veel palju tööd teha. Masin pole veel päris valmis, aga vähemalt on meil juba tuju hea. Autole on tehtud FIA klassifikatsioonid."

2022. aasta hooaeg stardib 20. jaanuaril traditsioonilise Monte Carlo ralliga.