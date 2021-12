Rallikalender 2022: seitse etappi ja Paide ralli tagasitulek

Lisaks varasemast tuttavatele rallidele naaseb mitmeaastaselt pausilt Paide ralli. “Rõõm on tõdeda, et Paide ja Kesk-Eesti laiemaltki on tänu uutele korraldajatele Eesti rallikaardil tagasi,” sõnas EAL rallikomitee juht Emilia Abel. “Viru rallit küll järgmisel aastal ei toimu, kuid usun, et tegemist on vaid väikese hingetõmbepausiga.”