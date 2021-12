Enesekindel Breen: liitusin M-Spordiga vaid selleks, et tulla maailmameistriks

31-aastane Breen esindas kolm eelmist hooaega poole kohaga Hyundaid ning pääses neljal korral poodiumile. Neist kolm tulid just sellel aastal, kui ta oli Eestis ja Belgias teine ning Soomes kolmas.

Oktoobris sõlmis Breen M-Spordiga kaheaastase lepingu ning ta ei varja, et eesmärgiks on maailmameistritiitel.

"Me poleks allkirja lepingule kirjutanud ega kogu oma usaldust sellesse projekti pannud, kui me poleks uskunud, et suudame siin maailmameistritiitli nimel võidelda," ütles Breen intervjuus Iiri ringhäälingule RTE.