Flora leidis Rauno Sappinenile asendaja

Mis meestega on tegu? Tegu on tartlastega, kes on aastaid juba Eesti kõrgemas liigas ehk Premium liigas pallinud, kirjutab Flora kodulehekülg. Samuti on mõlemad esindanud ka erinevaid Eesti koondiseid. Tristan tegi Eesti A-koondise debüüdi 2019. aastal Soome vastu, kui sõpruskohtumises alistati Soome koondis 2-1. Mihkel Järviste pole veel Eesti A-koondisesse jõudnud, kuid erinevate noortekoondiste eest on väljakul käinud juba 38 korda – 15 neist on U21 koondise mängud.