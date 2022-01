2021. aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedali omanik ja Tokyo olümpial neljapaadiga kuuenda koha saavutanud 27-aastane Jüri-Mikk Udam jagab oma päevi nüüdsest kolme tegevuse vahel. Neist üks on endiselt sõudmine. Teisalt tõdeb ta, et praeguse elukorralduse tõttu on tal kevadel keeruline veelaagrites kaasa lüüa ja seepärast ka raske uueks hooajaks neljapaati kandideerida. Tippsporti ta enda jaoks aga maha matnud ei ole.