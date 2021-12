Soome neurokirurg Schumacheri seisundist: varem olin optimistlikum, aga kaheksa aastat on pikk aeg

Schumacher viidi raske õnnetuse järel kunstlikku koomasse ja talle tehti kaks ajuoperatsiooni. 2014. aasta juunis toodi ta koomast välja ja aasta hiljem jätkas sakslane ravi oma kodus, kuhu on ehitatud spetsiaalne kliinik.

Schumacheri lähikond pole 52-aastase sakslase tervisliku seisundi kohta informatsiooni andnud ning meediasse on aeg-ajalt jõudnud vaid väikesed infokillud.

Väidetavalt on vormelilegend teadvusel, kuid eelmisel sügisel teatati, et ta ei suuda suhelda. 2019. aastal üritati Schumacherit Pariisis ravida tüvirakuteraapiaga.

Tipparstid on vigastatud Schumacherit ravinud peaaegu kümme aastat. Kas 52-aastase mehe seisund võib pärast nii pikka aega veel oluliselt paraneda? Ilta-Sanomat küsis seda neurokirurgia emeriitprofessorilt Juha E. Jääskeläinenilt.

"Ma ei usu, [et seisund oluliselt paraneb]. Mõni vanem haiguslugu räägib imelistest ärkamistest, kuid ma arvan, et nendel juhtudel oli esinenud diagnostilisi raskusi. Aastaid tagasi olin ma optimistlikum, aga nüüd on sellest kaheksa aastat," sõnas Jääskeläinen.

Emeriitprofessor pole kindel, mis peaks Schumacheri ajuga juhtuma, et tema seisund paraneks.

"Väga väikesed lapsed, vastsündinud ja looted võivad taastuda raskest ajukahjustusest ja muutuda hämmastavalt funktsionaalseteks. Täiskasvanu aju ei ole aga selline, et hakkab tootma uut funktsionaalset ajumaterjali, kui suur hulk ajukoest hävib," selgitab Jääskeläinen. "Praegu puuduvad teadaolevad meditsiinilised võimalused uue aju ehitamiseks."

Šveitsi ajaleht Blick kirjeldas kolmapäeval Schumacheri seisundit, märkides, et endine F1 piloot on nüüd "vang oma kehas". Jääskeläinen üritab selgitada, mida see väljend võib tähendada. Võimalusi on mitu.

"Kui eeldada, et tekib lülisamba kaelaosa täielik kahjustus, siis käed ja jalad ei liigu. Siis on inimene oma keha vang, kuid teadvusel," ütleb emeriitprofessor.

"Kui tõusta veidi kõrgemale nii, et hingamiskeskus on samuti kahjustatud, siis käed-jalad ei liigu ja sa ei saa ka korralikult hingata."