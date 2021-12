Rio de Janeiro olümpiale pääses tõstjaid 260, Tokyosse 196 ja Pariisi saab kõigest 120. „Ala halva juhtimise tõttu võeti sportlastelt kohti ära,” tõdes treener Alar Seim. 2028. aasta Los Angelese olümpia esialgses kavas tõstmist ei ole, aga kui alaliidu juhatus näitab reaalsete sammudega, et on dopingu- ja korruptsioonikultuurist puhastunud, on lootust programmi tagasi saada.

Kuna kohti jääb üha vähemaks, tuleb olümpiaks kehakaalud taas ümber mängida. Hiljuti Taškendis peetud MM-il jagati nii meestele kui ka naistele välja kümme medalikomplekti, Tokyo olümpial oli kaalukategooriaid seitse, Pariisis on vaid viis.