Tänakule kingitakse Toyota WRC auto, millega ta maailmameistriks tuli

Toyota rallimeeskonna pealik Jari-Matti Latvala selgitas, et neil on alles 14 WRC autot ning kolm nendest kingitakse ära. Oma eksemplari saavad 2019. aastal Toyotaga maailmameistritiitli võitnud Ott Tänak ning mullu ja tänavu tšempioniks kroonitud Sebastien Ogier. Üks auto läheb Toyota rallitiimi loonud ja seda juhtinud Tommi Mäkinenile.

Ka Latvala soovis üht Toyota WRC-d, et see paigutada oma automuuseumisse. „Toyoda oli nõus, aga klausliga, et peame esmalt võidu sõitma ja mina võitma. See oli nali, aga Toyoda on innukas võidusõitja ja kõvasti arenenud.”