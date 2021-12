Ajaleht: Djokovic ei saanud Australian Openil osalemiseks meditsiinilist eriluba

Teatavasti nõuab Victoria osariik Austraalias kõikidelt Australian Openi osalejatelt täielikku vaktsineeritust koroonaviiruse vastu. Turniiri korraldaja on öelnud, et tehakse ka üksikuid erandeid mängijatele, kellele vaktsiin on meditsiinilistel põhjustel vastunäidustatud.