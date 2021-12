Irina Embrich tänukõnes: "Ja intrigantidele... Näeme Pariisis!"

Delfi uuris igaks juhuks Embrichilt, kas oma karjäärist minevikus rääkimine mitte karjääri lõpetamist ei tähendanud. "Ma ütlesin, et mul oli pikk karjäär, aga kas see lõppes või mitte, jätsin veel lahtiseks."

Küsimusele, millist hetke kuldsest olümpiapäevast Tokyos jääb ta kõige eredamalt mäletama, vastas Embrich: "Super tunne oli, kui ekraanil olid järel vaid mõned sekundid ning oli teada, et võit on käes. Tekis mõte, et kas tõesti on kuldmedal meie oma. Terve see päev oli huvitav ja raske ning samas ka emotsionaalne."