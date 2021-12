DELFI VIDEO | Spordigalal pisara poetanud Katrina Lehis: see, kuidas meile olümpia ajal kaasa elati, oli midagi enneolematut

"See on iga sportlase jaoks väga hea tunne, kui inimesed talle kaasa elavad. See, kuidas Eesti inimesed meile olümpia ajal kaasa elasid, see oli midagi täiesti enneolematut. Ma olen lihtsalt nii õnnelik ja liigutatud - sellest ka need pisarad," rääkis Lehis.