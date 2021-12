Maailma esikümnesse murdnud Anett Kontaveit mõõnaperioodist: tekkis mõte, et äkki mul polegi asja päris tippu

Hooaja viimastel kuudel suurepärasesse vormi tõusnud ning aasta maailma seitsmenda reketina lõpetanud Kontaveit ei osanud veel aasta keskpaigaski sellist edu oodata. "See aasta algas väga raskelt, aasta keskel ei arvanud ma seda ammugi. Mingi hetk ma ei arvanudki, et see on võimalik," tõdes Kontaveit Kanal 2-le antud intervjuus.

Kas hooaja lõppu võib imeks pidada? "Ma ei oska öelda, kas see on ime. Ma lihtsalt elasin hetkes, kõrvalt vaadates võis tunduda ime, aga mina pidin iga hommik minema soojaks lööma, uuesti väljakule astuma. Rutiin kujunes välja, mängud toimusid, tuli üks võit, siis teine võit. Kõik käis nii kiiresti, polnud aega mõelda millelegi," arutles ta. "Sa oled protsessis sees ning ei mõtle millelegi muule. Protsessi käigus analüüsimisega ei saa tegeleda. Kui astun väljakule, siis usungi, et võin võita ja suudan võita. Niimoodi läkski iga turniir ja iga mäng."

Mehhikos toimunud WTA finaalturniiril jõudis eestlanna finaali, kuid pidi seal Garbine Muguruza paremust tunnistama. "Alati on toredam võita, kui teiseks jääda. Oleks üsna naljakas sellise hooaja lõpu peale nuriseda. See oli minu kõige edukam hooaeg, lõpp oli eneseületus."

Eestlanna oli juba 13-aastasena teatanud, et soovib jõuda maailma esikümnesse. "Nii noorena ei tea keegi, kui palju on vaja selleks teha. See on tore unistus, mida noored tennisistid tihti omavad, eks lapsena peab suurelt unistama. Kõik on tore, aga me ei räägiks sellest siin, kui seda päriselt poleks juhtunud. Arvan, et selliseid väljaütlemisi on paljudel olnud."

Tennisist tõdes, et tal oli ka tänavu mõõnaperioode. "Tundsin, et teen kogu aeg samu asju ja ootan erinevat tulemust. Tundsin, et mul on muutust vaja, vahepeal olin mõnda aega ilma treenerita. Natukene lootusetuse tunne tekkis, sest võitsin mängijaid, kellest olin eespool, aga ei võitnud neid, kes olid minust tagapool. Tekkis mõte, et äkki olengi (maailma edetabelis) 20. - 40. koha vahel olev mängija, et äkki mul polegi asja päris tippu."